Ташкент, 22 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 декабря посетил город Алмалык, где ознакомился с ходом реализации проекта «Ёшлик-1». Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Мегапроект по освоению месторождения «Ёшлик-1» на 5 миллиардов 122 миллиона долларов реализуется в соответствии с постановлением президента Узбекистана от 1 марта 2017. Месторождение занимает достаточно обширную площадь — 11 тысяч гектаров, и по объему разведанных запасов считается одним из крупнейших. Оно содержит 13 таких ценных и редких металлов, как золото, медь, серебро, молибден и селен. Для их переработки на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате строится третья медно-обогатительная фабрика.

«Это месторождение — катализатор. Наряду с его эффективным освоением необходимо реализовать новые проекты по малым месторождениям. Это будет источником дополнительных рабочих мест и роста экспорта», — отметил Мирзиёев в ходе посещения объекта.

В рамках проекта также будут построены известковый завод, энергосистема мощностью 650 мегаватт и другие объекты инфраструктуры, будут обеспечены работой 6 тысяч человек.