Москва, , 15:01 — REGNUM У переговорного процесса в Вене по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана имеются «хорошие шансы» по достижению положительного результата. Об этом 22 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

«Я не стал бы ничего драматизировать чрезмерно (переговорный процесс в Вене по ядерной сделке с Ираном). Понятно, что нынешняя (переговорная) иранская команда новая, но они очень быстро — я бы сказал, профессионально — освоились с материалом, подготовили предложения, которые поначалу некоторые западные участники восприняли в штыки, но в конечном итоге признали, что эти предложения имеют право на существование, имеют право на то, чтобы их изучить. И ровно так сейчас идет работа», — сказал он в интервью телеканалу RT.

При этом глава МИД РФ отметил, что в этом вопросе существуют «хорошие шансы» на то, чтобы достичь положительных результатов.

«Здесь, конечно, важно иметь в виду принцип, на основе которого ведется работа, и с ним все согласны — ничто не согласовано, пока все не согласовано. Нужен правильный, хорошо выверенный пакет, он вполне реален», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал отношение стран Запада к предложениям России о механизмах коллективной безопасности.