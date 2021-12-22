Москва, , 15:00 — REGNUM Если в России ставки по ипотеке вырастут до двузначных значений, то это может обернуться ухудшением качества возводимого жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Любые значительные и резкие колебания не способствуют устойчивому развитию любого рынка, включая рынки недвижимости. Неопределенность повышается, планировать бизнес-активность становится сложнее. В подобных условиях мы ожидаем усиления тренда на снижение качества жилья, — сказала Школьная. — Стремясь сохранить прибыль, девелоперы будут стараться сократить себестоимость строительства. С одной стороны, это стимул для развития более экономически эффективных строительных технологий».

Но, как подчеркнула Школьная, внедрение новых технологий — небыстрый процесс.

«И в краткосрочной перспективе мы неминуемо столкнемся не только с более низким качеством строительства, но и с увеличением просрочек по вводу объектов в эксплуатацию, — сказала экономист. — Для потребителя это будет означать необходимость более внимательного изучения качественных характеристики объектов. За ошибки при выборе придется дорого платить в течение всего срока владения объектом».

Кроме того, она не исключила риска создания искусственного дефицита предложения, особенно в регионах, где наблюдается низкий уровень конкуренции среди застройщиков.

«Регуляторам рынка важно учитывать этот момент и мониторить ситуацию на уровне каждого региона», — призвала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, стоит ли ждать в РФ падения строительного рынка.

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