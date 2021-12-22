Москва, , 15:00 — REGNUM Российская экономика прошла наиболее тяжёлый период, и теперь имеет смысл перейти к мерам, стимулирующим инвестиционную деятельность. Об этом 22 декабря заявил председатель «Деловой России» Алексей Репик на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Алексей Репик (сс) kremlin.ru

«Мы находимся вообще в периоде больших ставок в экономике. К сожалению, именно так, и поэтому необходимо задействовать новые механизмы кредитования, помогать», — заявил Репик.

«Я уже упоминал сегодня инвестиционный налоговый вычет, налоговые кредиты — здесь, кстати, тоже спасибо правительству, в ковид почти 55 млрд рублей было отсрочек налоговых для бизнеса, — но сейчас нужно уже, наверное, говорить не только о работе в режиме спасения утопающих… но в режиме как раз стимулирования инвестиций», — указал он.

По его мнению, это тем более актуально, если учесть, что российская экономика «лучше большинства, если не почти всех, преодолела этот тяжёлый стресс и удар» в виде пандемического кризиса.