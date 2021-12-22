Минск, , 15:00 — REGNUM Главным следственным управлением Следственного комитета Белоруссии завершено расследование уголовного дела в отношении Алеся Пушкина, который «выполнял и размещал в открытом доступе портреты пособников нацистских преступников в образе белорусских патриотов и героических личностей», сказано в опубликованном 22 декабря сообщении белорусского ведомства. Активному участнику националистического движения предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 («экстремизм», умышленные действия по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц) и ст. 370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Белоруссии.

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«Им были изображены Михаил Витушко — главный организатор мобильных отрядов оккупационной вспомогательной полиции, действовавшей в тыловом районе немецкой группы армий «Центр» на территории оккупированной Белоруссии, сформированных из числа белорусских националистов, и Всеволод Родько — бургомистр Витебска, который сотрудничал с фашистами и был завербован Абвером. А. Пушкин рассчитывал на доверие зрителей к художнику, тем самым попытался предать забвению уроки разрушительной войны, цинично исказив ее нравственные и правовые итоги, поставил на один уровень истинных героев и предателей, а также подверг сомнению решения Международного военного трибунала, которые не имеют срока давности», — проинформировал следственный комитет Белоруссии.

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Следователи включили в материалы уголовного дела документы, согласно которым «Пушкин во время проведения выставки в Гродно публично демонстрировал портрет Евгения Жихаря, который с 1946 года возглавил отряд из бывших полицаев и других предателей. В течение 9 лет они в Поставском районе совершали убийства милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге. Обвиняемый в своем выступлении назвал пособника нацистов белорусским патриотом и ярким представителем белорусского антисоветского сопротивления».

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Следком Белоруссии выяснил также, что художник-националист «на постоянной основе участвовал в незаконных акциях и чувствуя вседозволенность надругался над государственными символами». Свои акции он фиксировал на камеру и осуществлял на территории Украины, однако потом начал таковые и в Белоруссии, «организовав совершение преступных действий в сговоре с участниками деструктивных сообществ».

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"При изучении личности обвиняемого установлено, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, начиная с 1989 года, совершал действия, направленные на реабилитацию нацизма, — отметили в СК. — В ходе расследования дела установлены и допрошены свидетели, в том числе граждане, которые видели злодеяния совершенных пособниками нацистов. Для подтверждения исторических фактов исследовались материалы архивных уголовных дел 40-х и 50-х годов прошлого века. К материалам уголовного дела приобщены заключения более 40 экспертных исследований, в том числе результаты лингвистических, психолого-лингвистической, искусствоведческой, компьютерно-технических, психолого-психиатрических экспертиз».

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