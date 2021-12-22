Джакарта, , 15:00 — REGNUM Агентство морской безопасности разработало концепцию задач и приоритетов на 2022 год, сообщает Kompas.

Острова Натуна. Вид с самолёта stratman² (2 many pix!)

Одна из концепций заключалась в развертывании сил в приоритетных районах на севере море Натуна и на западном побережье Суматры.

Север море Натуны связан с ситуацией в Южно-Китайском море. Между тем, западное побережье Суматры является основным маршрутом для ввоза наркотиков в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо признал, что опасается отделения Папуа.

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