Джакарта, 22 декабря 2021, 15:00 — REGNUM Агентство морской безопасности разработало концепцию задач и приоритетов на 2022 год, сообщает Kompas.
Одна из концепций заключалась в развертывании сил в приоритетных районах на севере море Натуна и на западном побережье Суматры.
Север море Натуны связан с ситуацией в Южно-Китайском море. Между тем, западное побережье Суматры является основным маршрутом для ввоза наркотиков в Индонезию.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо признал, что опасается отделения Папуа.
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