Джакарта, 22 декабря, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Агентство морской безопасности разработало концепцию задач и приоритетов на 2022 год, сообщает Kompas.

stratman² (2 many pix!) Острова Натуна. Вид с самолёта

Одна из концепций заключалась в развертывании сил в приоритетных районах на севере море Натуна и на западном побережье Суматры.

Север море Натуны связан с ситуацией в Южно-Китайском море. Между тем, западное побережье Суматры является основным маршрутом для ввоза наркотиков в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо признал, что опасается отделения Папуа.