Тбилиси, , 14:59 — REGNUM Большинство депутатов парламента Грузии 22 декабря проголосовали за продление действия специальных полномочий правительства республики, позволяющие вводить карантинные меры без введения в стране режима чрезвычайного положения. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Грузинский флаг Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

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Сообщается, что действие спецполномочий решено продлить до января 2023 года. Перечень полномочий не изменился. Правительство республики может вводить точечные локдауны и другие ограничения конституционных прав без согласования с парламентом и президентом республики.

Эта мера была введена в Грузии в мае 2020 года после отмены режима ЧП, объявленного в стране на два месяца.

Стоит отметить, что оппозиционные партии Грузии выступают против таких полномочий правительства. Считается, что власти могут использовать это в политических целях, в том числе на выборах. Пока таких случаев замечено не было.

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