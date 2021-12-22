Москва, , 15:01 — REGNUM Московский бизнес сумел справиться с негативными последствиями пандемии коронавируса. Об этом 22 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед Московской городской думой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Собянин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В своем заключительном слове он также обратился к жителям столицы, поблагодарив их за терпение и понимание в период пандемии коронавируса и вводимых ограничений.

«Спасибо москвичам за их терпение, трудолюбие, понимание той жизненной ситуации, которая складывается в нашем городе. Спасибо за сострадание тем, кто рядом с вами заболел. Спасибо московскому бизнесу, который переживает тяжелые времена, но при этом не сломался, а наоборот выстоял, стал сильнее и продолжает развиваться. Позвольте высказать уверенность, что Москва преодолеет все сложности и будет динамично развиваться, становиться лучшим городом на Земле», — сказал Собянин, завершая свой отчет перед Мосгордумой.

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