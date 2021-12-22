Москва, 22 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Московский бизнес сумел справиться с негативными последствиями пандемии коронавируса. Об этом 22 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед Московской городской думой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

В своем заключительном слове он также обратился к жителям столицы, поблагодарив их за терпение и понимание в период пандемии коронавируса и вводимых ограничений.

«Спасибо москвичам за их терпение, трудолюбие, понимание той жизненной ситуации, которая складывается в нашем городе. Спасибо за сострадание тем, кто рядом с вами заболел. Спасибо московскому бизнесу, который переживает тяжелые времена, но при этом не сломался, а наоборот выстоял, стал сильнее и продолжает развиваться. Позвольте высказать уверенность, что Москва преодолеет все сложности и будет динамично развиваться, становиться лучшим городом на Земле», — сказал Собянин, завершая свой отчет перед Мосгордумой.