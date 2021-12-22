Самара, 22 декабря, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Электропоезд «Ласточка» могут запустить по маршруту Самара — Пенза — Саранск — Москва. Об этом 22 декабря сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев на пресс-конференции в Самаре, посвященной итогам работы магистрали в 2021 году и планам на ближайшие годы.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородный поезд «Ласточка»

Сообщается, что электропоезд «Ласточка» по указанному маршруту могут запустить в комплектации «Премиум».

Отмечается, что в декабре текущего года Куйбышевская железная дорога получила новые двухэтажные вагоны последней модели, которые начали курсировать в составе поезда «Оренбург — Самара — Москва».

«В связи с планируемой заменой существующего подвижного состава на двухэтажные вагоны, разработан проект организации движения двухгруппного поезда по маршруту Самара — Уфа — Санкт-Петербург, который проходит через территории девяти региональных столиц, где проживают порядка 29 млн. человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в июне 2021 года из Самары был запущен скорый пригородный поезда «Ласточка» до станции Жигулевское Море, в сентябре его маршрут был продлен до Жигулевска.