Москва, 22 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В ноябре 2021 года в Москве зарегистрировано 5590 договоров долевого участия (ДДУ) с использованием кредитов, сообщили 22 декабря в пресс-службе управления Росреестра по столице.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Это ниже на 1% по сравнению с показателями октября 2021 года, и на 18% меньше результатов ноября 2020 года. При этом за 11 месяцев зарегистрировано 61 639 договоров на рынке новостроек с привлечением кредитных средств, что на 33% больше показателей января-ноября 2020 года.

«В целом итог за 11 месяцев демонстрирует рыночные тенденции: почти половина — 48% объектов недвижимости на первичном рынке Москвы покупается с привлечением кредитных средств. Такая же доля фиксировалась нами и в прошлом году, но в количественном выражении число таких ДДУ увеличилось за год в 1,3 раза», — прокомментировал итоги глава управления Игорь Майданов.