Москва, , 14:55 — REGNUM Когда США и их союзники вводили экономические санкции против России, их не очень-то волновало, насколько эти ограничения соответствуют букве и духу соглашений ВТО, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Импортозамещение Иван Шилов © ИА REGNUM

«Более того, выдвинутые Россией в результате этих действий претензии в ВТО до сих пор на рассмотрении без особых перспектив.

Аналогично, когда ЕС создает дополнительные ограничения для доступа товаров из других стран на свой рынок, например, в виде «углеродного налога», их тоже не очень волнует то, насколько такие действия соответствуют требованиям ВТО.

Не говоря уж о том, что те же США позволяют себе самостоятельно решать, является ли та или иная экономика «рыночной», а также напрямую давить на торговых партнеров, в частности, на Китай и Европу, вынуждая их принимать свои условия во взаимной торговле. В итоге принципы ВТО превращаются в ещё одно оружие в руках США.

Но США стоит вспомнить, что программы импортозамещения в России возникли не сами по себе, а на фоне постоянных угроз ввести запрет на поставку тех или иных технологий и товаров, часть из которых уже реализованы.

И прямо сейчас американская сторона грозит новыми запретами, дошедшими уже до запчастей к самолетам, которые российские авиакомпании купили у Боинга и ЭйрБаса, и мобильных телефонов.

Если выбор будет между реальной невозможностью обеспечить потребности экономики России, и членством в ВТО, которое пока не очень способствует защите интересов российских компаний, думаю, этим членством РФ предпочтет пожертвовать», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, действия России по импортозамещению вызывают беспокойство у США. В Вашингтоне российские меры по импортозамещению расценили как угрозу и пожаловались в ВТО.

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