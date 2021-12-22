* запрещённая в России организация

Кабул, , 14:54 — REGNUM *Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Террористы из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в России) Noofa2401

*"Аль-Каида» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби утверждает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы скрыть свои связи с террористами, выдают «афганские удостоверения личности и паспорта» членам различных террористических организаций, включая «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Андараби добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пошли на этот шаг после консультаций с пакистанскими военными, сообщает «Шафакна Афганистан».

Он также пояснил, что Пакистан, раздавая документы о гражданстве международным террористам, в том числе лидерам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в течение многих лет пытался уклоняться от глобального давления и санкций за поддержку и финансирование терроризма, в том числе от Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).