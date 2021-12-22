Путину рассказали о реакции инвесторов на программу консультаций от ФНС
Москва, 22 декабря, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Бизнес положительно отреагировал на попытку Федеральной налоговой службы информировать и консультировать предпринимателей о решениях ведомства. Об этом 22 декабря заявил председатель «Деловой России» Алексей Репик на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Блестящий абсолютно был запущен проект Федеральной налоговой службой по так называемым консультациям, по мотивированному мнению, разъяснениям, когда инвестор может запросить, что будет, получить мнение и в рамках этого работать», — заявил Репик.
«Если мы сможем этот «пилот» распространить на другие ведомства… мы ведём работу активно с Росприроднадзором, а это очень на самом деле важная сейчас для запуска новых инвестпроектов структура, и очень руководство в этом плане нам помогает, Федеральная таможенная служба», — указал он.