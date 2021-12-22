Кострома, 22 декабря, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Костромская область не успеет выполнить план по вакцинации к Новому году. Об этом на встрече со средствами массовой информации 22 декабря заявил главный санитарный врач региона Александр Кокоулин.

Наталья Диева Роспотребнадзор

«Темпы вакцинации в последние две недели, к сожалению, снизилась, причём серьёзно. Я связываю это с тем, что ситуация с заболеваемостью стабилизировалась, и как следствие настороженность людей упала. Если раньше максимально по области прививалось около 4 тысяч человек в день, то сейчас около 1 тысячи. Если говорить честно, то вакцинировать 80% взрослого населения до конца года мы не успеем», — сказал врач.

По данным на 22 декабря прививки от COVID-19 сделали 285 тысяч 475 человек, что составляет 71,5% от плана, установленного Минздравом. Для достижения достаточного уровня коллективного иммунитета привиться должны 399 тысяч 424 костромича. Таким образом, вакцинировать необходимо ещё 114 тысяч человек. Отметим, что контрольная цифра Минздрава была взята из расчётов численности населения Костромской области за 2020 год. По уточнённым данным департамента здравоохранения региона, собранных по районам, в области подлежат вакцинации 387 тысяч граждан.