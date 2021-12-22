Москва, 22 декабря, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Задача системы распознавания лиц в Москве состоит в повышении уровня безопасности на территории города, в том числе в общественном транспорте. Об этом 22 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед Московской городской думой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

При этом в задачи системы не входит слежка или контроль за перемещением граждан, заявил глава города.

«Система создана не для того, чтобы наблюдать, следить за гражданами, а для того, чтобы найти преступников, которые находятся в розыске. Благодаря этой системе количество преступлений в Москве снизилось в разы», — сказал Собянин.