Аккра, 22 декабря, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В Парламенте Ганы произошла драка из-за выдвигаемого законопроекта о налоге на электронные платежи. Правительство выступило за его принятие, заявив, что нововведение увеличит доходы государства, которые пойдут на цели развития, однако в Парламенте мнения разделились, в связи с чем возникли беспорядки во время голосования. Об этом пишет новостное агентство VOA Swahili.

Граждане Ганы и оппозиция решительно выступили против предлагаемого налога в 1,75% на электронные транзакции. В случае принятия закон будет включать налоги на мобильные платежи, которые совершают ежедневно 40% жителей Ганы старше 15 лет, согласно данным центрального банка за 2021 год.

Парламент должен был принять законопроект в последний день заседания. Но в зале произошла драка после того, как первый заместитель спикера Джозеф Осей-Овусу настоял на учете его голоса. В тот день он исполнял обязанности спикера на время отсутствия главы Парламента.

В потасовке приняли участие около 50 парламентариев, один получил травму. Им оказался министр молодежи и спорта, которому нанесли порез на лице. Следующее заседание Парламента отложено до 18 января, чтобы предоставить законодателям больше возможностей для консультаций по спорному вопросу.