Триполи, , 14:52 — REGNUM Высшая избирательная комиссия Ливии предложила перенести выборы, назначенные на 24 декабря, на 24 января 2022 года. Об этом сообщает телеканал ChanatFebrayr со ссылкой на источники.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

В Избирательной комиссии заявили о том, что в стране отсутствуют технические возможности для обеспечения голосования и справедливого подсчёта голосов. На решение комиссии также повлияли действия ряда ливийских вооружённых группировок, заявивших о своей готовности заблокировать избирательный процесс.

«Комиссия предлагает после согласования с Палатой представителей перенести день голосования на 24 января 2022 года в соответствии с теми причинами, что были изложены выше. При условии, что Палата представителей примет необходимые меры для устранения агрессии, которая стоит на пути проведения избирательного процесса», — заявили в избирательной комиссии.