Элиста, , 14:47 — REGNUM Жителей Калмыкии предупредили о резком ухудшении погодных условий с 22 декабря. Спасатели предупреждают о сильных морозах.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно прогнозу синоптиков, в Калмыкии температура воздуха понизится до −5…−10 градусов, порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду. Местами пройдёт снег, ожидается метель с заметным ухудшением видимости на автодорогах.

23−24 декабря температура воздуха в регионе понизится до −10…−15 градусов.

Всех жителей Калмыкии спасатели призывают быть предельно внимательными и осторожными.