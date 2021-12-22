Элиста, 22 декабря, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Жителей Калмыкии предупредили о резком ухудшении погодных условий с 22 декабря. Спасатели предупреждают о сильных морозах.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Согласно прогнозу синоптиков, в Калмыкии температура воздуха понизится до −5…−10 градусов, порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду. Местами пройдёт снег, ожидается метель с заметным ухудшением видимости на автодорогах.

23−24 декабря температура воздуха в регионе понизится до −10…−15 градусов.

Всех жителей Калмыкии спасатели призывают быть предельно внимательными и осторожными.