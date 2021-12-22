Москва, 22 декабря, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» подписал новый контракт с нападающим Вячеславом Грулёвым. Об этом сообщает 22 декабря пресс-служба команды.

Mos.ru Стадион «Динамо»

Отмечается, что соглашение клуба с 22-летним футболистом рассчитано до 2025 года.

Грулёв является воспитанником «Динамо». В сезоне 2021/22 он сыграл за команду 17 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

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