Додома, , 15:18 — REGNUM 80% танзанийцев, зараженных коронавирусом, не обращаются за медицинской помощью, заявило Министерство здравоохранения страны. Об этом пишет новостное агентство агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili

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С конце 2019 года, когда в Танзании началась вспышка COVID-19, около 80% инфицированных граждан игнорируют возможность посещения больницы. Известно также, что около 5% из общего числа зараженных были госпитализированы в отделение интенсивной терапии.

Минздрав сообщил, что причиной такой проблемы послужил низкий уровень осведомленности граждан о болезни. Кампания вакцинации началась совсем недавно во многих странах района Великих Африканских озер.

Руководитель программы иммунизации населения в Танзании Флориан Тинуга подчеркнул необходимости проведения специального учебного курса для журналистов по освещению новостей о коронавируса. Он добавил, что работники СМИ должны получить специальные знания, особенно в нынешнее время, когда повсеместно распространяются вводящие в заблуждение сообщения о COVID-19.