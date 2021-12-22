Москва, , 14:45 — REGNUM Решение России опубликовать дипломатическую переписку с главами МИД Франции и ФРГ о возможности встречи в «нормандском формате» оказалось не напрасным. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я уверен, что эта акция была предпринята не зря, так я скажу. Я не пытаюсь взывать к совести кого бы то ни было, вызывать у кого-то чувство стыда», — сказал Лавров в интервью RT.

Министр добавил, что в МИД РФ работают на дипломатическом поприще, «где эмоции — не лучший советчик».

«Нужен, как говорил один мой коллега, здоровый цинизм», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что публикация переписки главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции вызвала возмущение во французском и немецком министерствах иностранных дел.

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