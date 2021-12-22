Москва, 22 декабря 2021, 14:45 — REGNUM Решение России опубликовать дипломатическую переписку с главами МИД Франции и ФРГ о возможности встречи в «нормандском формате» оказалось не напрасным. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр добавил, что в МИД РФ работают на дипломатическом поприще, «где эмоции — не лучший советчик».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что публикация переписки главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции вызвала возмущение во французском и немецком министерствах иностранных дел.
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