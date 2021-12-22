Баку, 22 декабря, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдуллахиан 22 декабря прибыл в Баку с рабочим визитом. Об этом сообщает Азербайджанское государственное информационное агентство.

Suleymannabiev Старая часть города Баку на фоне современных небоскрёб

В программе визита главы иранского МИД предусмотрена встреча с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Также запланированы встречи другими официальными лицами.

«За последние три месяца у меня было много контактов с моим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, и я договорился о хороших рамках для развития сотрудничества», — сказал Абдуллахиан.

Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в ходе визита иранского министра будут обсуждаться вопросы регионального сотрудничества Баку и Тегерана.

Стоит отметить, что это первый визит Абдуллахиана в Азербайджан в качестве главы иранского МИД. При этом осенью между Баку и Тегераном обострились отношения. Стороны делали резкие в адрес друг друга. Вооруженные силы двух стран провели масштабные учения возле границ.