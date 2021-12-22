Самара, 22 декабря, 2021, 14:48 — ИА Регнум. 565 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего по области выявили 195 801 случай заражения этой инфекцией. Всего в регионе скончались 6112 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 15-и таких пациентов констатировали за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 146 619 человек, в том числе 1012 человек победили инфекцию за прошедшие сутки.

Согласно данным на 21 декабря в регионе за сутки выявили 574 носителя коронавируса.