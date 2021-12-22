* запрещённая в России организация

Куала-Лумпур, 22 декабря, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Малайзии, подчеркнув, что не надо попадать в ловушку всех утверждений Запада об Афганистане, заявил, что Организация исламского сотрудничества должна принять решение о признании талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Eric Teoh Флаг Малайзии

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла, упомянув, что Куала-Лумпур не спешит признавать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сказал: «У нас должно быть своё представление об Афганистане».

Подчеркивая использование местных факторов для понимания ситуации в Афганистане, он отметил: «Мы не должны попадать в ловушку западных нарративов о талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Афганистане».

Упомянув, что Турция и Пакистан занимают аналогичную позицию, Абдулла сказал в интервью TRT: «Признание должно осуществляться через Организацию исламского сотрудничества».

»Мы также готовы работать со странами, которые имеют схожие взгляды, и если увидим, что пять или шесть из наших стран хотят признать правительство в Афганистане, мы приступим к этому», — подчеркнул он.

Забихулла Муджахид, заместитель министра информации и культуры и пресс-секретарь движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее на встрече в Пакистане призывал членов Организации исламского сотрудничества признать правительство, возглавляемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Муджахид сообщил в беседе с «Араб Ньюс»: «Мы хотим хороших отношений со странами-членами Организации исламского сотрудничества и просим на следующей встрече поддержать нас и признать правительство Исламского Эмирата Афганистан».

»Мы их братья, и они должны поддержать нас и признать афганское правительство, — сказал он. — Мы нуждаемся в их признании, поддержке и сотрудничестве».