Чита, 22 декабря, 2021, 14:41 — ИА Регнум. За 11 месяцев 2021 года прокуратура Забайкалья выявила 2,4 тыс. нарушений жилищных прав граждан. В этом сегодня, 22 декабря, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Уточняются при этом, что этана 32,6% больше, чем за тот же период 2020 г.

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В целях их устранения принесено 144 (162) протеста, по результатам рассмотрения которых отменено и изменено 114 нормативных правовых актов, в суд направлено 405 (276) исков, из которых 270 рассмотрены и удовлетворены.

Внесено 385 (247) представлений об устранении нарушений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 103 (79) лица. По постановлениям прокурора к административной ответственности привлечены 13 (9) лиц, о недопустимости нарушений закона предостережено 31 (58) лицо, по материалам прокуратуры органы предварительного расследования возбудили 2 (0) уголовных дела.

Наибольшее число нарушений зафиксировано в Чернышевском (201), Борзинском (164), Читинском (142) и Оловяннинском (141) районах. В краевом центре — в Железнодорожном (246), Центральном (182) и Черновском (174) районах.

Как сообщало ИА REGNUM, при осуществлении надзора за законностью исполнения уголовных наказаний на территории Забайкальского края за 11 месяцев 2021 года прокуроры выявили 2039 нарушений закона (за 11 месяцев 2020 года — 1723, рост на 18,3%).

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