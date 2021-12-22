Сеул, , 14:41 — REGNUM В Южной Корее согласовали список лиц, рекомендованных к помилованию в канун 2022 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра юстиций Пак Бом Ге.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, данный список был согласован в ходе заседаний специального комитета по президентской амнистии, состоявшихся 20−21 декабря.

Список амнистированных будет передан президенту страны Мун Чжэ Ину, который может внести в него изменения и дополнения, а затем обсуждён на заседании правительства.

Как ожидается, конечный список будет обнародован 29 декабря.

Ранее высказывались предположения, что в него войдут в основном люди, отбывающие наказание за присвоение чужого имущества с целью обеспечения себя средствами к существованию.

Помилование осуждённых политиков, включая бывших президентов страны Ли Мён Бака и Пак Кын Хе, маловероятно.

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