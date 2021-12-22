Абуджа, 22 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Военнослужащая вооруженных сил Нигерии была арестована за принятие предложения руки и сердца во время несения службы. В соцсетях распространилось видео, на котором нигерийка принимает кольцо от мужчины, вставшего перед ней на одно колено. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

По словам представителя нигерийской армии, женщина нарушила воинский устав, «предаваясь романтическим увлечениям в военной форме», а также правила ведения социальных сетей военнослужащими.

Группа по защите прав женщин обвинила военных в дискриминации прав арестованной военнослужащей. Как отмечается, аналогичные действия не предпринимались в отношении мужчин, замеченных «в публичной демонстрации любовных отношений, находясь при этом в полном военном обмундировании». Правозащитница и бывший кандидат в президенты Нигерии Омойеле Соворе назвала решение национальной армии «женоненавистническим».

Сообщается, что осужденная гражданка Нигерии приняла предложение руки и сердца, которое было сделано стажером правительственной программы подготовки молодых специалистов.