Москва, , 14:41 — REGNUM Россия намерена жестким образом обеспечивать свою безопасность, при этом она не хочет войны. Об этом 22 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Kremlin.ru

«Ну вы знаете, наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни «Хотят ли русские войны». Мы не хотим войны», — сказал он в интервью телеканалу RT.

Также Лавров напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин также заявил, что России не нужны конфликты и она рассчитывает на то, что таковые не кажутся желательным образом действий никому другому.

«Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужным», — добавил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у переговорного процесса в Вене по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана имеются «хорошие шансы» по достижению положительного результата.