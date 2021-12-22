Минск, 22 декабря, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Участие в деятельности незарегистрированных госорганами Белоруссии партий и организаций (в том числе религиозных) снова становится уголовным преступлением. Такая мера предусмотрена принятым 21 декабря Палатой представителей Нацсобрания Белоруссии в двух чтениях законопроектом «Об изменении кодексов», которым дополняется статья 193 Уголовного кодекса при одновременном исключении статьи 24.57 Кодекса об административных правонарушениях, в которой установлена ответственность за аналогичные действия.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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«Законопроектом предлагается введение уголовной ответственности за организацию деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию или в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного государственного органа об их ликвидации или приостановлении их деятельности, при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 423 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — сказано в публикации ППНС.

Белорусские «палаточники» также позаботились о том, чтобы ст.10 закона «О массовых мероприятиях» были «запрещены сбор, получение и использование денежных средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а равно выполнение работ, оказание услуг для целей возмещения расходов, обусловленных привлечением лица к ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Нарушители установленного властями порядка организации и (или) проведения массовых мероприятий будут нести ответственность на основании дополненной частью 7 статьи 24.23 КоАП. Этой же статьёй будет установлена ответственность для тех, кто помогал оштрафованным выплачивать штрафы и нести иные собственные расходы, наложенные административным взысканием за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. корректировки КоАП означают изменения и в Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.