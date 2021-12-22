Москва, , 14:39 — REGNUM Российской экономике в постпандемийный период придется заплатить за высокие цены на газ, нефть и минеральные удобрения в текущем периоде, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

«США начинают готовить почву для формирования претензий в рамках ВТО, даже несмотря на то, что у России и Америки не столь большой товарооборот.

Во многом принимаемые Россией антисанкции по сельхозпродукции повлияли на восточноевропейские страны Евросоюза.

Вполне вероятно, что обострение торговых конфликтов не заставит себя ждать, как только пандемия коронавируса останется позади», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, действия России по импортозамещению вызывают беспокойство у США. В офисе торгового представителя Вашингтона (USTR) заявили, что РФ в 2021 году продолжала отступать от обязательств, взятых ею при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году.

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