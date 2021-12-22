Москва, 22 декабря 2021, 14:39 — REGNUM Российской экономике в постпандемийный период придется заплатить за высокие цены на газ, нефть и минеральные удобрения в текущем периоде, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Как сообщало ИА REGNUM, действия России по импортозамещению вызывают беспокойство у США. В офисе торгового представителя Вашингтона (USTR) заявили, что РФ в 2021 году продолжала отступать от обязательств, взятых ею при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году.
Читайте также: США усмотрели в российском импортозамещении нарушения норм ВТО