Москва, , 14:40 — REGNUM Общественный транспорт Москвы является одним из лучших в мире. Об этом 22 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед Московской городской думой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Электробус Дарья Антонова © ИА REGNUM

Причем качество касается не только организации движения и графика работы транспорта, но и новизны его состава.

«Мы провели целый ряд реорганизаций, начиная от пресловутых маршруток до создания одной из лучших систем мира по общественному наземному транспорту, которая работает, как часы, несмотря на падение потоков, экономические проблемы, пандемию. По своему качеству общественный транспорт — один из самых новых и современных среди европейских и американских городов», — сказал Собянин.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин: «В большинстве коммунальных предприятий Москвы нет мигрантов»