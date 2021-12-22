Москва, 22 декабря, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Общественный транспорт Москвы является одним из лучших в мире. Об этом 22 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед Московской городской думой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электробус

Причем качество касается не только организации движения и графика работы транспорта, но и новизны его состава.

«Мы провели целый ряд реорганизаций, начиная от пресловутых маршруток до создания одной из лучших систем мира по общественному наземному транспорту, которая работает, как часы, несмотря на падение потоков, экономические проблемы, пандемию. По своему качеству общественный транспорт — один из самых новых и современных среди европейских и американских городов», — сказал Собянин.