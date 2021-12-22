Элиста, , 14:37 — REGNUM С начала 2021 года в Калмыкии на федеральных автодорогах зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых 47 человек погибли, 49 признаны пострадавшими, в том числе шестеро детей-пассажиров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Зачастую аварии происходят по причине выезда на встречную полосу, потери управления и съезда в кювет, превышения скорости.

Водителей призывают строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в зимний период. Плохие погодные условия могут спровоцировать рост дорожных аварий.