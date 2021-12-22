Джакарта, , 14:37 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо признал, что опасается отделения Папуа, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Jakarta.go.id

Медный рудник PT Freeport расположен в провинции Западное Папуа.

Индонезия приобрела 51% акций PT Freeport Indonesia в 2018 году. По словам президента, в настоящее время страна пожинает плоды этой политики. Государство может определить направление политики горнодобывающей компании в Папуа.

«Большая часть информации, которую я получил, была пугающей. Позже Папуа был потрясен, Папуа был освобожден, Америка была в ярости», — заявил президент Индонезии во время празднования годовщины индонезийской партии солидарности.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения коронавирусом в Индонезии за сутки увеличилось на 179.

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