Джакарта, 22 декабря, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо признал, что опасается отделения Папуа, сообщает CNN Indonesia.

Jakarta.go.id Джоко Видодо

Медный рудник PT Freeport расположен в провинции Западное Папуа.

Индонезия приобрела 51% акций PT Freeport Indonesia в 2018 году. По словам президента, в настоящее время страна пожинает плоды этой политики. Государство может определить направление политики горнодобывающей компании в Папуа.

«Большая часть информации, которую я получил, была пугающей. Позже Папуа был потрясен, Папуа был освобожден, Америка была в ярости», — заявил президент Индонезии во время празднования годовщины индонезийской партии солидарности.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения коронавирусом в Индонезии за сутки увеличилось на 179.