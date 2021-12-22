Ходейда, Йемен, , 14:40 — REGNUM Йеменские повстанцы сообщили о случаях нарушения перемирия со стороны войск Саудовской Аравии. Об этом сообщает подконтрольный повстанцам телеканал Al-Masirah.

Демонстрация Хуситов. Йемен

Отмечается, что силы Международной саудовской коалиции неоднократно нарушали режим прекращения огня, введённый в окрестностях города Ходейда.

По информации Al-Masirah, за последние сутки силы коалиции шесть раз обстреливали позиции повстанцев, активно применяя авиацию и артиллерию различного калибра. В общей сложности повстанцы насчитали 126 нарушений условий перемирия, в том числе — создание укрепленных оборонительных и артиллерийских позиций.

В середине ноября 2021 года силы Международной коалиции оставили город-порт Ходейда. Для обеспечения безопасности поставок гуманитарной помощи, стороны конфликта, при посредничестве ООН, договорились о введении в окрестностях города режима прекращения огня.