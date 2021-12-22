Москва, 17 марта, 2020, 23:33 — ИА Регнум. Глава крупнейшего российского банка Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для экономики РФ, который смоделировали сотрудники руководимой им кредитной организации. Об этом пишет газета «Ведомости».

Греф сразу предупредил, что даже самый негативный сценарий не приведет к каким-то совсем драматическим последствиям для Сбербанка и его клиентов. Сбербанк в любом случае сможет соблюдать все нормативы Банка России, в частности, по ликвидности и достаточности капитала.

Банкир рассказал, что самый негативный сценарий предусматривает сразу несколько потрясений для экономики. Это и разрыв производственных цепочек, и остановка некоторых предприятий.

При самом негативном сценарии нефть, по Грефу, упадет ниже $20 за баррель, а доллар США поднимется до 100 рублей.

Напомним, что в мире, действительно, отмечается глобальный экономический спад из-за эпидемии коронавируса. Ситуация непростая, и всё будет зависеть от того, насколько долго продлится пандемия.