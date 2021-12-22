Бамако, , 15:23 — REGNUM Чад планирует направить около 1000 миротворцев ООН в Мали в качестве подкрепления для малийских войск, ведущих борьбу с вооруженными группировками. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Мали, пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

«Отправка вооруженных подразделений в зону боевых действий является частью двустороннего рамочного соглашения. Положение об этом было выполнено по просьбе Правительства Чада для усиления военного контингента, сосредоточенного на севере Мали, после того, как были реорганизованы подразделения, участвовавшие в операции «Бархан», — говорится в заявлении МИДа Мали.

В состав миротворческих сил ООН, находящихся в Мали, входит 13 000 человек, 1400 из которых — военнослужащие из Чада. Военные заняли северную и в центральную части западноафриканского государства, где возросло количество случаев вооруженного мятежа, несмотря на то, что коалиция стран предпринимает попытки их подавить уже в течение девяти лет.

Развертывание чадских войск в Мали произошло после того, как Франция объявила о сокращении численности своих подразделений численностью 5000 человек, которые вели контртеррористическую операцию, известную как «Бархан». Ранее на этой неделе французские войска покинули город Тимбукту, где в 2013 году бывший президент Франции Франсуа Олланд объявил о начале военной миссии Франции в Мали. К следующему году в Сахеле должно остаться около 3000 французских солдат.

Чад также направил свои войска численностью 1000 человек в приграничные районы Нигера, Буркина-Фасо и Мали для оказания помощи национальным вооруженным силам.