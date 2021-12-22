Вашингтон, , 14:34 — REGNUM Поклонник Final Fantasy VII представил сообществу фанатов напечатанный на 3D-принтере пластиковый меч, который в игре носит главный герой Клауд Страйф. Публикацию он разместил 22 декабря на форуме Reddit.

Final Fantasy VII Remake Иван Шилов ©ИА REGNUM

Пользователь DyeLucky отметил, что на изготовление «оружия» у него ушло несколько месяцев. К посту он прикрепил фотографию, на которой запечатлена копия огромного меча Страйфа.

Напомним, ранее компания Square Enix выпустила ПК-версию игры Final Fantasy VII Remake Intergrade. Её релиз состоялся 16 декабря 2021 года. Изначально этот вариант ремейка Final Fantasy VII вышел на консоли PlayStation 5 10 июня 2021 года.

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