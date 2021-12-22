Кундуз, Афганистан, , 14:34 — REGNUM Местные источники в Кундузе в Афганистане сообщают, что неизвестные лица зверски убили местного жителя.

Убийство kropekk_pl

По словам источника, инцидент произошел накануне вечером, 21 декабря, в районе «Пуле-Чахардара» в городе Кундуз, сообщает «8 Собх».

Сообщается, что у этого молодого человека осталось четверо детей. Мотив убийства пока не выяснен.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не комментируют инцидент.

Ранее жители Кундуза жаловались на похищения и убийства людей.