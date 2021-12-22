Ереван, 22 декабря, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 6756 исследований на коронавирус, из которых 152 дали положительный результат. Об этом 22 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 343 997 носителей коронавируса. Из них 329 281 справились с инфекцией, в том числе 153 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 5301 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9415 пациентов с COVID-19, в том числе семь — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 5932 тестов на коронавирус 137 были с положительным результатом. 329 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли шесть пациентов с COVID-19.