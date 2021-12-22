Гома, Конго, , 15:25 — REGNUM В результате столкновений между протестующими и силами безопасности в городе Гома, расположенном на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), погибло несколько человек как среди мирных граждан, так и среди представителей полиции. Обэтом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

«Двое сотрудников правоохранительных органов были убиты и двое получили серьезные ранения, — сообщил журналистам генерал Сильвен Экенге, представитель военного губернатора провинции Северное Киву, в которой расположена Гома. — Содеянное протестующими не останется безнаказанным».

Булыжники усеяли улицы конголезского города, где проходили демонстрации против ухудшающейся ситуации в области безопасности. Протестующие перекрыли главное шоссе камнями и поджигали покрышки автомобилей.

После того, как в Гоме, столице провинции Северное Киву, раздались выстрелы, полиция применила слезоточивый газ и боевые патроны для разгона демонстрантов, которые были обвинены в краже оружия у полицейских и нападении на посты безопасности. Глава гражданского общества Гомы Марио Нгавхо сообщил, что в ходе демонстраций было убито два мирных жителя, еще шесть — ранены.

Главный рынок в центре города, банки и школы были закрыты на фоне роста преступности в городе. Волнения и вооруженные столкновения не прекращаются в Гоме на протяжении долгого времени.