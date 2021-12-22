Москва, , 14:32 — REGNUM Регуляторная гильотина уже успела оказать большой позитивный эффект на деловую активность. Об этом 22 декабря заявил председатель «Деловой России» Алексей Репик на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Алексей Репик Tirdanir

«Знаете, здесь многое что получилось, почти 12 тыс. с лишним отменили старых, неадекватных актов, вместо них приняли 447. Получается хорошо. А когда получается хорошо, больше хочется продолжать. Хочется распространить эту работу на ведомственные письма, на избыточные формы отчётности. Есть темы, где она, безусловно, эффективна», — заявил Репик.