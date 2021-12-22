Зоя Емельянова, 22 декабря 2021, 19:13 — REGNUM В Краснодаре — крупный коррупционный скандал. Силовики задержали мэра города Андрея Алексеенко по подозрению в получении взятки дорогим ружьём.

Коррупция
Коррупция
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Информация о задержании Алексеенко, который, кстати, лишь месяц успел проработать на посту главы администрации Краснодара, появилась утром 22 декабря и некоторое время официального подтверждения не имела. После в пресс-службе мэрии подтвердили проведение оперативных действий, а позже уже Следственный комитет сообщил о задержании мэра и возбуждении в отношении него уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере по материалам УФСБ.

Взятку, как полагают следователи, Алексеенко получил ещё в 2018 году, когда занимал пост первого заместителя губернатора Краснодарского края и курировал, в частности, вопросы градостроительства.

«По версии следствия, занимая должность первого заместителя губернатора Краснодарского края, мужчина через посредника в 2018 году получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведённого многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков», — говорится в сообщении СК.
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко
Krd.ru

Позже СК опубликовал краткий фрагмент оперативной съёмки беседы Алексеенко со следователем.

Отметим, что рекомендовал Алексеенко на пост мэра Краснодара лично губернатор Вениамин Кондратьев — после беседы с ним тот перешёл с должности первого вице-губернатора на пост первого вице-мэра и исполняющего обязанности главы города.

Задержание Алексеенко уже бурно обсуждается в социальных сетях, причём многие пользователи уверены — мэр перешёл кому-то дорогу.

«В 2018 году была взятка, уже люди три года в этом доме живут, получается, но пока он не стал мэром, это никого не беспокоило?» — возмущены пользователи.

«Когда начнут уже проверять заранее кандидатов на такие должности… Или же это факт недобросовестной работы СК, что такая информация всплывает только спустя года?» — спрашивает Кирилл К.

«Такие компроматы на всех чиновников имеются. А всплывают они, как в политике, в нужное время», — уверена Елена Г.

«Интересно, зачем государственному служащему ружьё за 1 600 000 рублей? В кого он из этого ружья стрелять собирался?» — интересуется Сергей М.

«Почему-то раньше это ружье никому не нужно было, а теперь пригодилось, видно, кому-то не угодил уже в должности мэра», — уверен Алексей Н.

«Как говорил Чехов, «если на стене весит ружье, то оно обязательно выстрелит», — вспоминает классика Адам Ч.

«Надо ещё проверить, что было в те годы, когда он в детский сад ходил, явно там тоже не чисто», — уверена Лена К.

«Похоже на повод снять Кондратьева за «утрату доверия». Он же Алексеенко назначал», — предполагает Александр Б.

«Кто мешал два года тому назад про ружьё вспомнить??? Мэра Краснодара взять — не первого зама губернатора», — написал Ангел Прав.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Kremlin.ru

«А кто городом будет хозяйкать?» — интересуется Ян П.

«Ружьишко за полтора ляма, на носорогов, наверное», — предполагает Макс Б.

«Не прошёл испытательный срок, так сказать», — иронизирует Артём С.

«Дело даже не в том, что три года назад он получил взятку, они там все берут. Видимо, именно сейчас товарищ кому-то дорогу перешел, вот и надо привлечь», — считает Ольга Р.

«Он ведь не просто ружье получил, он ведь землю распродает. И кажется, ещё глубже копнут, ещё не то всплывет. Веня знает, кого назначать», — пишет Алексей С.

«Место проклято», — уверен Максим Ч.

«А говорят, у сапёра опасная работа…» — иронизирует Семён К.

«Еду в Магадан», — цитирует песню Вася О.