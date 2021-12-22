Варшава, 22 декабря 2021, 14:31 — REGNUM Польские ученные из Горно-металлургической академии имени Станислава Сташица разработали новое оригинальное устройство, позволяющее диагностировать диабет и контролировать его протекание. Об этом 22 декабря сообщает Polskie Radio.

Сахарный диабет
Сахарный диабет

Отмечается, что устройство получило название «диабетомат». Сейчас оно находится на фазе клинических исследований.

Принцип действия этого устройства схож с алкотестером, но вместо измерения содержания этанола в выдыхаемом воздухе оно определяет уровень кетоновых тел.