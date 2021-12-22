Варшава, 22 декабря, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Польские ученные из Горно-металлургической академии имени Станислава Сташица разработали новое оригинальное устройство, позволяющее диагностировать диабет и контролировать его протекание. Об этом 22 декабря сообщает Polskie Radio.

Сахарный диабет

Отмечается, что устройство получило название «диабетомат». Сейчас оно находится на фазе клинических исследований.

Принцип действия этого устройства схож с алкотестером, но вместо измерения содержания этанола в выдыхаемом воздухе оно определяет уровень кетоновых тел.