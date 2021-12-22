Гватемала, , 14:41 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Гватемалы Хорхе Франсиско Менесе рапортовал 21 декабря о минимальном заполнении больничных коек в коронавирусных отделениях с начала пандемии. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Флаг Гватемалы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«С большим удовольствием заявляю, что заполненность больничной сети составляет 4% для умеренных случаев и 11% — для тяжелых», — сказал Менесе на пресс-конференции.

Он также сообщил об отсутствии пациентов в специализированных центрах.

По данным на 21 декабря, в стране зафиксировано 819 активных случаев заболевания. Всего за время пандемии был выявлен 624 171 случай заражения, 16 081 пациент погиб.

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